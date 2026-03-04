  • İSTANBUL
Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bir İHA düşürüldü

Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bir İHA düşürüldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bir insansız hava aracı (İHA) güvenlik güçleri tarafından düşürüldü. Olayda can kaybı veya hasar yaşanmadığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü açıklandı.

Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Korgeneral Saad Maan, basına yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçleri tarafından Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bir İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

İHA'nın menşei hakkında bilgi vermeyen Maan, olayda can kaybı ya da maddi hasarın olmadığını ifade etti.

