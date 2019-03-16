



ERZURUM (AA) - Erzurum'da, antrenman sırasında düşerek hayatını kaybeden eski milli kayakçı Aslı Nemutlu adına Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken Kupası yarışları başladı.

Palandöken Dağı'nda bir otelin kayak pistinde gerçekleştirilen organizasyona 13'ü kadın 63 sporcu katıldı.

Sporcuların slalom branşında kıyasıya mücadele ettiği yarış alanında Atatürk Üniversitesi Heykelcilik Bölümü tarafından Nemutlu adında kardan heykeli yapıldı.

Palandöken'de yarın da sürecek yarışlar, salı ve çarşamba günü büyük slalom kategorisinde Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde devam edecek.

Yarışları, Aslı Nemutlu'nun annesi Ayşe Elerman Nemutlu, babası Ahmet Metin Nemutlu ve kardeşi Ece Nemutlu da izledi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, faaliyetin bu yılki ismini Aslı Nemutlu Palandöken Kupası olarak koyduklarını söyledi.

Yarışları bundan sonra da Nemutlu adına yapacaklarını anlatan Kıyıcı, "Türkiye'den katılım olan bu yarışlar aynı zamanda uluslararası faaliyet. Bu faaliyetlerdeki amacımız buradan hem sporcularımızın olimpiyata gidecek puanları alması hem de Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirip milli takımı seçmemiz." dedi.

Kıyıcı, Erzurum'da, kız çocuklarının eğitim ve kayak masraflarının karşılanması için Aslı Nemutlu Genç Sporcular Derneği kurulduğunu ifade ederek, Nemutlu'nun artık Erzurum'a ait bir değer olduğunu vurguladı.





- "Aslı adına yarışma düzenlemek hayalimizdi"





Erzurum'da 7 yıl önce antrenman sırasında düşerek vefat eden eski milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun babası Ahmet Metin Nemutlu ise kızları adına düzenlenen yarışlardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Kızı öldükten 7 yıl sonra federasyonun desteğiyle bu sene ve bundan sonraki yarışların adının Aslı adına düzenlenmesine karar verildiğini anlatan baba Nemutlu, "Bizi sevindiren konu bu yarışmaya yabancı sporcuların da katılması oldu. Aslı adına bir yarışma düzenlemek yıllardır hayalimizdi. Federasyon da bu talebe yakın durdu ve bu sene kısmet oldu." dedi.

Nemutlu, dün Erzurum'da Alp Disiplini Minikler Festivali yapıldığını belirterek, "Festivalde geleceğin yıldız kayakçıları yarıştı. Biz de Nemutlu ailesi olarak hatıra olması için küçük kupalar verdik. Güzel bir gündü. Bu organizasyondaki yarışlar iki gün devam edecek." diye konuştu.