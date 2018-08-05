Uluslararası Antalya Film Festivali'ne başvurular başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenecek Türkiye’nin ilk ve en köklü film festivali ‘Uluslararası Antalya Film Festivali’nin yarışma başvuruları başladı. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yarışmak isteyen uzun metraj filmler için yönetmelik ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesi olan www.antalyaff.com adresinde yayımlandı.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 24 AĞUSTOS

Antalya’yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek, Türk sinemasının dünyaya açılımını desteklemek, sanat değeri yüksek ve nitelikli filmleri

sinemaseverlerle buluşturmak için geçen yıl ‘Ulusal’ ve ‘Uluslararası’ kategoriler birleştirilmişti. Bütün filmlerin tek bir kategoride yer alacağı yarışmaya son başvuru tarihi ise

24 Ağustos olarak açıklandı.

EN İYİ FİLME 50 BİN AVRO ÖDÜL

Yarışma sonunda "En İyi film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "Jüri Özel Ödülü", "Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü", "Behlül Dal Ödülü" ile "Onur Ödülleri" olmak üzere 8 kategoride ödül dağıtılacak.

Festivalde, en iyi film Altın Portakal Heykelciği ve 50 bin avro ödülün sahibi olacak.