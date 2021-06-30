Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi ile ilgili gelişmeler dikkat çekiyor! SU-25, MIG-29, Katar 4 Rafale Türkiye’de

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında yapıldı.

NATO, Azerbaycan Katar, Pakistan, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında planlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingle başladı.

Bu yıl ilk defa…

Ardından, eğitime katılan unsurlar, pistte uçuşlarını gerçekleştirdi. Daha önceki yıllarda icra edilen eğitimlere "gözlemci" statüsüyle katılan Azerbaycan, bu yıl ilk defa "katılımcı unsur" statüsünde kendi hava unsurlarıyla eğitimde yer aldı.

Eğitime, NATO E-3A, Azerbaycan ikişer SU-25 ve MIG-29, Katar 4 Rafale, Pakistan 5 JF-17, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ikişer fırkateyn ve hücümbot, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise 39 F-16, 2 KC-135R, birer E-7T ve ANKA S ile katılım sağladı.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi esnasında bir ilk olarak, NATO Mukabele Kuvvetine (NATO Response Force- NRF) taahhüt edilen kabiliyetlerin sertifikasyon kıymetlendirmesi de icra edildi.

Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvvetlerine, Türk Hava Kuvvetleri tarafından taahhüt edilen 6 adet F-16, 1 adet KC-135R tanker uçağı ve 6 adet Stinger hava savunma timinin harbe hazırlık ve birlikte çalışılabilirlik yeteneği, NATO ve milli unsurlar tarafından denetlendi.

Bugüne kadar yaklaşık 24 bin sorti uçuş gerçekleştirildi

Anadolu Kartalı Eğitimi, gerçek harekata benzetilmiş bir ortamda pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekata yönelik eğitim seviyelerinin arttırılması, müşterek ve birleşik harekat usullerinin denenmesi ve geliştirilmesi, gerçek harekat şartlarında kayıpların asgari seviyeye indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye çıkarılması amacıyla her yıl milli ve/veya uluslararası olarak Anadolu Kartalı Eğitim Merkezinde yapılıyor.

Eğitimler kapsamında icra edilen görevlerin eş zamanlı veya çok kısa sürede değerlendirilmesi maksadıyla kullanılan Hava Muharebesi Gösterim Sistemi (ACMI) ve Görev Sonu Değerlendirme Sistemi gibi eğitim yardımcıları da dikkate alındığında katılımcı unsurlara harbe hazırlık seviyelerini artırdıkları ileri seviye bir müşterek eğitim ortamı sunuyor.

Ayrıca Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nin, dünyada benzer imkanlara sahip üç taktik eğitim merkezinden biri ve Avrupa'da yer alan tek taktik eğitim merkezi olduğu, kuruluşundan bugüne kadar 15 ülkenin katılımıyla 24 dönemi uluslararası, 19 dönemi milli olmak üzere toplam 43 eğitim dönemi uygulandığı ve yaklaşık 24 bin sorti uçuş gerçekleştirildiği öğrenildi.

Program, mehter gösterisinin ardından, katılımcı ülkelerin askeri gözlemcileri ve yabancı basın mensuplarının SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu ile Türk Yıldızları'nın 6 uçakla gerçekleştirdiği eğitim uçuşlarının izlenmesiyle devam edecek.