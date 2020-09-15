Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına 97 ülkeden başvuru

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamındaki fotoğraf ve belgesel film yarışmalarına 97 ülkeden toplamda 2 bin 563 eserle başvurulduğunu bildirdi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesindeki festival, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilecek.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi kent Safranbolu'nun festivalin startını Eylül 2000'de verdiğini, 5. yılında etkinliğin uluslararası boyuta taşındığını söyledi.

Köse, festivalle, öncelikle Safranbolu, genelde de ülkedeki kültürel değerlerin gelecek nesillere taşınması konusunda gerekli duyarlılığı sürdürmeyi, tarihsel, kültürel ve doğal çevrenin geleceğe taşımasını sağlayabilmeyi amaçladıklarını bildirdi.

- "Katılım doruk noktaya ulaştı"

Festival ve bu kapsamda yapılan yarışmalara dünyanın her köşesinden katılım olduğunu dile getiren Köse, her geçen yıl artan katılımın bu sene doruk noktaya ulaştığını belirtti.

Köse, şöyle devam etti:

"Bu yıl 'Kent Hafızası' yan temasıyla 25-27 Eylül'de düzenlenecek festival, fotoğraf ve belgesel film dallarında yarışmalara da ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamındaki fotoğraf ve belgesel film yarışmalarına 97 ülkeden toplamda 2 bin 563 eserle başvuruldu. Şimdiye kadar yapılan yarışmalar içinde, bu yıl yapılacak olanın en çok ilgi görenlerinin başında yer aldığını söyleyebiliriz."

Belgesel film kategorilerinde jürinin değerlendirmesinin devam ettiğini anlatan Köse, "Fotoğraf alanındaki yarışmamız ise tamamlandı. Jüri değerlendirmesini yaptı. Mustafa Cebecioğlu’nun 'Serender' isimli eseriyle birinci olduğu yarışmada, Nuri Çoban 'Sini Bezi' isimli eseriyle ikinciliği, Mehmet Arslan 'Atlı Akrobasi' adlı eseriyle üçüncülüğü elde etti. Yarışmada emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

- "Ülkemiz için hazine değerinde bir arşiv oluştu"

Yarışmacılar ve eserlerine ödüllerinin 26 Eylül'de verileceğini anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Altın Safran Belgesel Film Festivali dünyada bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Çok yakın bir zamanda adından sıkça söz ettirecektir. Çok büyük emekler harcanarak yapılan yarışmalara gösterilen ilgi de bunun göstergesidir. Dereceye giren ve bazı başvuru filmleri ile fotoğraflar halkımızla buluşturulacaktır. 21 yıldır elimizde ülkemiz için hazine değerinde bir arşiv oluştu. Gelecek kuşaklara bu değerleri aktaracak olmak bizi mutlu ediyor, bütün yorgunluğumuzu alıyor."



