Uluslararası ajanslar son dakika geçti! Lübnan'dan İsrail'e roket atışı
Uluslararası ajanslar, Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı bilgisini geçti. Gelen son bilgilere göreyse, roketlerin Lübnan yönetimi tarafından atılmadığı, ateşlemeyi yapanların güvenlik güçlerince gözaltına alındığı ifade edildi.
Reuters haber ajansının İsrail televizyon kanalı Kanal 13'ten aktardığına göre Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı. İlk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Aynı zamanda Daily Star da, Lübnan'dan İsrail'e 4 roket atıldığı bilgisini aktardı. Roketlerin denizden yollandığı ileri sürüldü.
Öte yandan Lübnan basını, roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.
Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.