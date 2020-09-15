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Aktüel Uluslararası AİHL’ler BM gibi
Aktüel

Uluslararası AİHL’ler BM gibi

88 ülkeden 1400’ü aşkın öğrenciye ev sahipliği yapan uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri (AİHL), salgın döneminde de yabancı uyruklu 1100 öğrenciyi pansiyonlarında ağırladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:27:00 -
Uluslararası AİHL’ler BM gibi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin, Kovid-19 dolayısıyla ülkelerine dönemeyen 88 ülkeden 1100 yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Pansiyonlarda 1100 talebe misafir ediliyor

“Uzaktan eğitim kararı alındığı günden itibaren, Türk öğrenciler eğitimlerine evlerinden devam ederken Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve büyük çoğunluğu Türkiye’de kalmayı sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerimiz, pansiyonlarında eğitim ve öğretimlerine devam etti” diyen Yılmaz, “Şu an bu okullarda 1100 öğrenci misafir ediliyor. Okullarımız tüm kadrolarıyla, öğrencilere evlerini aratmayacak konfor ve altyapı hizmetleri sunarken diğer taraftan da çeşitli eğitsel, sanatsal, sportif etkinliklerle pansiyon ortamını eğitici, öğretici ve eğlenceli hale getirdiler” ifadelerini kullandı.

76 farklı anadilde öğrenci türkçe öğreniyor

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerindeki dil çeşitliliğine vurgu yapan Yılmaz, “Kabile dilleri dışarıda tutulduğunda 76 farklı anadilden öğrenci bir arada Türkçe öğrenirken anadillerini de geliştirecek okuma ve tercüme faaliyetleri yapılıyor” diye konuştu.

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