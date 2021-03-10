Uluslararası Af Örgütünden, 'Sana' çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde çıkan yangınla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Örgütün Twitter hesabından yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde çıkan ve 170 kişinin yaralanmasına neden olan yıkıcı yangınla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması gerekiyor. Olay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Yemen dosyasını Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk etmesine ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

İran destekli Husiler konuya ilişkin açıklama yapmazken, Yemen hükümeti olayla ilgili "şeffaf, uluslararası bir soruşturma" talep etmişti.

Husilere yakınlığıyla bilinen Muvatına İnsan Hakları Örgütü de olaydan Husilerin sorumlu olduğunu bildirmişti.

Sana'daki gözaltı merkezinde 7 Mart'ta çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, çok daha fazla kişinin ölümünden endişe edildiğini belirtmişti.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'in başkenti Sana, Eylül 2014'ten beri Husilerin kontrolünde bulunuyor.