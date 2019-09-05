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Uluslararası Af Örgütünden "Keşmir'in konuşmasına izin verin" kampanyası

05 Eylül 2019 Perşembe 17:31
Uluslararası Af Örgütünden "Keşmir'in konuşmasına izin verin" kampanyası

ANKARA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de bir aydan uzun süredir devam eden iletişim karartmalarının insani bedeline dikkati çekmek için "Keşmir'in konuşmasına izin verin" kampanyası başlattı.

Örgütün Hindistan bürosundan yapılan açıklamada, Keşmir'deki iletişim engellemelerinin "zalimce" ve "temel insan haklarına müzmin saldırı" olduğu belirtildi.

"İletişim engellemesi bir aydır sürüyor ve Hindistan hükümeti, Keşmir halkının duygusal, zihinsel ve sağlık durumunu, günlük yaşamlarını, temel ihtiyaçları ile acil hizmetlere erişimlerini ağır şekilde kötü olarak etkileyen bu karartmayı daha fazla uzatamaz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, iletişim erişiminin olmamasının aileleri böldüğü kaydedildi.

Açıklamada, iletişim karartmasının başlamasının birinci ayına işaret etmek amacıyla #LetKashmirSpeak (Keşmir'in konuşmasına izin verin) şeklinde kampanya başlatıldığı bildirildi.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, yaptığı değişiklikle anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Cammu Keşmir'de sabit ve mobil telefon hatlarını, internet erişimini engellemişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:31
  1. Cammu Keşmir

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