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Dünya

Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e çağrı

Uluslararası Af Örgütü, Filistinli çalışanı Laith Abu Zeyad'a terör devleti İsrail tarafından uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:19:00 -
Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e çağrı

Uluslararası Af Örgütü, Filistinli çalışanı Laith Abu Zeyad'a terör devleti İsrail tarafından uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılması çağrısında bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada, Zeyad'a uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için kampanya başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Zeyad, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşıyor. Ekim 2019'dan beri seyahat edebilmesi, bir açıklama yapılmaksızın güvenlik gerekçeleri ile İsrail yetkilileri tarafından engelleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Laith'in seyahat hakkının elinden alındığı 2019 yılında annesine kanser teşhisi konulmuştu. Ancak bu seyahat yasakları nedeniyle Laith tedavi sürecinde annesinin yanında olamadı ve ne yazık ki daha sonra annesi vefat etti." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Af Örgütü ayrıca terörist İsrail yetkililerinin son yıllarda terör devleti İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine yönelik korkutma politikalarını büyük ölçüde artırdığını bildirdi.

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