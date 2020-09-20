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Aktüel Uluslararası Af Örgütü: Mısır'da 20 Eylül gösterileri nedeniyle tutuklanan aktivistler serbest bırakılsın
Aktüel

Uluslararası Af Örgütü: Mısır'da 20 Eylül gösterileri nedeniyle tutuklanan aktivistler serbest bırakılsın

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:20:47 -
Uluslararası Af Örgütü: Mısır'da 20 Eylül gösterileri nedeniyle tutuklanan aktivistler serbest bırakılsın

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da 20 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösteri çağrısı yaptıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi.

Örgütün Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi iktidara geldiğinden bu yana eylemciler aleyhindeki en büyük kampanyanın üzerinden bir yıl geçtiği belirtildi.

"Geçen yıl aralarında gazeteci ve aktivistlerin de bulunduğu en az 4 bin kişi gözaltına alındı. Bunlardan bazıları gösterilere bile katılmamıştı." ifadelerine yer verilen açıklamada, tutukluların çoğunun aslı olmayan terör suçlamalarıyla içeride tutulduğu kaydedildi.

Mısır yönetiminden ise Uluslararası Af Örgütü'nün paylaşımına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali, geçen yıl halka 20 Eylül'den itibaren Sisi rejimine karşı protestolar düzenlemeleri çağrısında bulunmuştu.

Çağrılara uyarak meydanlara çıkan yüzlerce gösterici gözaltına alınmış ancak daha sonra birçoğu serbest bırakılmıştı.

- Gösterilerin birinci yılında Mısır sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri

Muhammed Ali, gösterilerin birinci yılında bugün için de yeniden eylem çağrısı yapmıştı. Ancak sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde sokaklarda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve meydanlarda sükunetin hakim olduğu görülüyor.

Diğer yandan Mısır sokaklarındaki bu sükunete karşı sosyal medya platformlarının oldukça hareketli olması dikkati çekiyor.

Mısırlı twitter kullanıcılarının bir kısmı eylem yapılması gerektiğini savunurken bir diğer kesim ise evlerde kalıp Sisi'ye destek verilmesi çağrısında bulunuyor.

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