Uluslararası Af Örgütü: Kovid-19'dan en fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ülke Meksika

MEKSİKO (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en fazla sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği ülkenin Meksika olduğu bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda, salgın sürecinde Meksika’da 1320, ABD’de 1077, İngiltere'de 649 ve Brezilya'da 634 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatının kaybettiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle en fazla, Meksika'daki sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiği kaydedilen raporda, salgının ortaya çıkmasından bu yana, Meksika’da 97 bin 632 hemşire, doktor ve diğer sağlık çalışanlarının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Raporda, enfekte olan bu kişilerin yüzde 42'sini hemşirelerin, yüzde 27'sini doktorların ve yüzde 31'ini de diğer sağlık çalışanlarının oluşturduğuna işaret edildi.

Meksikalı yetkililerin, tüm sağlık çalışanlarına bir kez test yapıldığıyla övünmesine karşılık, aylarca Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personeli için bunun yetersiz olduğuna vurgu yapılan raporda, “Hastanede temizlik görevlilerinin özellikle enfeksiyonlara karşı savunmasız olduğuna dair raporlar var." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Başkanı Steve Cockburn, dünya genelinde 7 binden fazla sağlık çalışanının Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybetmesini, “sarsıcı ölçekte bir kriz” olarak nitelendirdi.



"Her sağlık çalışanı işini yaparken güvende olma hakkına sahiptir ve bu kadar çok kişinin nihai bedeli ödemesi skandaldır." şeklinde konuşan Cockburn, her sağlık çalışanının yeterli koruyucu ekipmana sahip olmasını sağlamak için uluslararası iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanları, Meksika’da kişisel koruyucu ekipmanların yetersiz olması nedeniyle protestolar düzenlemişti.

