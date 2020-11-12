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Aktüel Uluslararası Adalet Divanına 5 yeni yargıç seçildi
Aktüel

Uluslararası Adalet Divanına 5 yeni yargıç seçildi

15 üyeli mahkemeye, Japonya, Çin, Uganda, Almanya ve Slovakya'dan birer yargıç seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:36:19 -
Uluslararası Adalet Divanına 5 yeni yargıç seçildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Uluslararası Adalet Divanına (ICJ), Japonya, Çin, Uganda, Almanya ve Slovakya'dan 5 yargıç seçildi.

Birleşmiş Milletlerin temel yargı organı ICJ'nin yeni yargıçları belli oldu.

Lahey merkezli 15 üyeli mahkemenin yenilenen üyeleri için 8 aday yarıştı.

ICJ'de halen yargıç olan Çinli Xue Hanqin, Ugandalı Julia Sebutinde, Japonyalı Yuji Iwasawa ve Slovakyalı Peter Tomka yeniden yargıçlığa seçilirken, 5'inci yargıç ise Almanya'dan Georg Nolte oldu.

Nijerya, Ruanda ve Hırvatistan'ın adayları ise seçilemedi.

Her 3 yılda bir BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyinde ayrı ayrı yapılan seçimlerde, Uluslararası Adalet Divanına 5 yargıç seçiliyor.

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