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Dünya Uluslararası acil yardım çağrısında bulundular: Seferber edin
Dünya

Uluslararası acil yardım çağrısında bulundular: Seferber edin

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ülkedeki ekonomik çöküşü durdurmak için acilen uluslararası kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:32:00 -
Uluslararası acil yardım çağrısında bulundular: Seferber edin

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ülkedeki ekonomik çöküşü durdurmak için acilen uluslararası kaynakların seferber edilmesi çağrısı yaptı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Abdulmelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İngiltere'nin Kıtlık Önleme ve İnsani Çalışmalar Özel Elçisi Nick Dyer ile görüştü.

Görüşmede, beklenen yeni hükümet programına göre Yemen'de desteklenmesi gereken ekonomik ve insani öncelikler, Yemen için kaynakları ve uluslararası desteği seferber etme konusundaki koordinasyon ve iş birliği mekanizmalarıyla insani yardımlara ulaşımın iyileştirilmesi konusu ele alındı.

Başbakan Abdulmelik, Yemen ekonomisinde yaşanacak daha fazla bir çöküşün, mevcut insani felaketin ikiye katlanmasına sebep olacağını bildirdi.

Yeni hükümetin programını desteklemek için acilen uluslararası kaynakların seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Abdulmelik, "Yeni hükümet kurulunca, yerel para birimindeki kötüleşmeye son vermeye ve mali, ekonomik ve idari reformları sürdürmeye odaklanacak." ifadelerini kullandı.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Suudi Arabistan'da 5 Kasım 2019'da, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeler içeren Riyad Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşma, özellikle güvenlikle ilgili koşullarda yaşanan uyuşmazlıklar sebebiyle uygulanamazken, Riyad yönetiminin 29 Temmuz tarihinde taraflara sunduğu öneri sonrası GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiklerini bildirmişti.

Yemen hükümeti anlaşmanın askeri ve güvenlik kısımlarından uygulanmaya başlanmasını şart koşarken, GGK ise öncelikle siyasi kısmın uygulanmasını istiyor.

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