2024 yılının en etkili uluslararası basın fotoğrafı: Onun acı günü 1 yıl sonra Filistin'in sembolü haline geldi
Reuters fotoğrafçısı Mohammed Salem'in acı dolu fotoğrafı ödül aldı! Gazze'de 5 yaşındaki yeğeninin cesedini kucaklayan Filistinli bir kadını gösteren fotoğrafıyla 2024 yılının En İyi Uluslararası Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı.
Fotoğraf, 17 Ekim 2023'te Gazze'nin güneyinde, İsrail'in Filistin Şeridi'ni bombalaması sırasında ölen akrabalarını arayan ailelerin bulunduğu Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde çekildi.
Salem'in fotoğrafı, 36 yaşındaki Enas Abu Muammer'in ağladığını ve Sally bebeğinin cesedinin çarşafla örtülü bir şekilde hastane morgunda taşındığını gösteriyor.
Fotoğraf, 17 Ekim 2023'te Gazze'nin güneyinde, İsrail'in Filistin Şeridi'ni bombalaması sırasında ölen akrabalarını arayan ailelerin bulunduğu Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde çekildi.
Salem'in fotoğrafı, 36 yaşındaki Enas Abu Muammer'in ağladığını ve Sally bebeğinin cesedinin çarşafla örtülü bir şekilde hastane morgunda taşındığını gösteriyor.
Dünya Basın Fotoğrafı Vakfı’nın merkezi Amsterdam'da bulunuyor. Vakıf, yıllık ödüllerini açıklarken, çatışma haberlerini yapan gazetecilerin karşı karşıya olduğu risklerin farkına varılmasının önemine vurgu yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
7 Ekim'deki güney İsrail'e yapılan saldırıdan ve sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı askeri harekattan bu yana, İsrail ile Hamas arasındaki savaşı haber yaparken, 99 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü belirtti.
Ekonomi
Gabar'da petrol nasıl çıkartılıyor? Petrolün başkenti Şırnak'ta... Petrol üretiminde yeni gelişme