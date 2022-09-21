Uluslar Ligi maçları ne zaman?
UEFA Uluslar Ligi 5.hafta maçları 22 Eylül Perşembe akşamı başlayacak. Peki, bugün kimlerin maçları var?
Futbolseverler, UEFA Uluslar Ligi maçlarının ne zaman oynanacağını haftanın programını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Uluslar Ligi maçları ne zaman?
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak. C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:
22 Eylül Perşembe
A Ligi
1. Grup:
21.45 Hırvatistan-Danimarka
21.45 Fransa-Avusturya
4. Grup:
21.45 Polonya-Hollanda
21.45 Belçika-Galler
C Ligi
1. Grup:
21.45 Litvanya-Faroe Adaları
21.45 Türkiye-Lüksemburg
3. Grup:
17.00 Kazakistan-Belarus
21.45 Slovakya-Azerbaycan
D Ligi
1. Grup:
19.00 Letonya-Moldova
21.45 Lihtenştayn-Andorra
23 Eylül Cuma:
A Ligi
3. Grup:
21.45 İtalya-İngiltere
21.45 Almanya-Macaristan
B Ligi
3. Grup:
21.45 Finlandiya-Romanya
21.45 Bosna Hersek-Karadağ
C Ligi
4. Grup:
19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya
21.45 Bulgaristan-Cebelitarık
D Ligi
2. Grup:
19.00 Estonya-Malta
24 Eylül Cumartesi:
A Ligi
2. Grup:
21.45 İspanya-İsviçre
21.45 Çekya-Portekiz
B Ligi
1. Grup:
16.00 Ermenistan-Ukrayna
21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti
2. Grup:
21.45 İsrail-Arnavutluk
4 .Grup:
19.00 Slovenya-Norveç
21.45 Sırbistan-İsveç
C Ligi
2. Grup:
19.00 Kuzey İrlanda-Kosova
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan