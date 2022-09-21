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Spor Uluslar Ligi maçları ne zaman?
Spor

Uluslar Ligi maçları ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi 5.hafta maçları 22 Eylül Perşembe akşamı başlayacak. Peki, bugün kimlerin maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-09-21 09:54:00 -
Uluslar Ligi maçları ne zaman?

Futbolseverler, UEFA Uluslar Ligi maçlarının ne zaman oynanacağını haftanın programını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Uluslar Ligi maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak. C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:

22 Eylül Perşembe

A Ligi

1. Grup:

21.45 Hırvatistan-Danimarka

21.45 Fransa-Avusturya

4. Grup:

21.45 Polonya-Hollanda

21.45 Belçika-Galler

C Ligi

1. Grup:

21.45 Litvanya-Faroe Adaları

21.45 Türkiye-Lüksemburg

3. Grup:

17.00 Kazakistan-Belarus

21.45 Slovakya-Azerbaycan

D Ligi

1. Grup:

19.00 Letonya-Moldova

21.45 Lihtenştayn-Andorra

23 Eylül Cuma:

A Ligi

3. Grup:

21.45 İtalya-İngiltere

21.45 Almanya-Macaristan

B Ligi

3. Grup:

21.45 Finlandiya-Romanya

21.45 Bosna Hersek-Karadağ

C Ligi

4. Grup:

19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya

21.45 Bulgaristan-Cebelitarık

D Ligi

​​​​​​​2. Grup:

19.00 Estonya-Malta

24 Eylül Cumartesi:

A Ligi

2. Grup:

21.45 İspanya-İsviçre

21.45 Çekya-Portekiz

B Ligi

1. Grup:

16.00 Ermenistan-Ukrayna

21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti

2. Grup:

21.45 İsrail-Arnavutluk

4 .Grup:

19.00 Slovenya-Norveç

21.45 Sırbistan-İsveç

C Ligi

2. Grup:

19.00 Kuzey İrlanda-Kosova

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan

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