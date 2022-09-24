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Spor Uluslar Ligi gecenin sonuçları puan durumu 23 Eylül
Spor

Uluslar Ligi gecenin sonuçları puan durumu 23 Eylül

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise Uluslar Ligi'nde alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu yakında takip ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 00:05:00 -
Uluslar Ligi gecenin sonuçları puan durumu 23 Eylül

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bu gece kimin hangi takımların maçı vardı?

Uluslar Ligi gecenin sonuçları puan durumu 23 Eylül

A Ligi 3.Grup

Almanya-Macaristan:    0-1

İtalya-İngiltere:                1-0

B Ligi 3.Grup

Bosna Hersek-Karadağ:                1-0

Finlandiya-Romanya:     1-1

C Ligi 4.Grup

Gürcistan-Makedonya:2-0

Bulgaristan-Cebelitarık:                5-1

D Ligi 2.Grup

Estonya-Malta:2-1

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