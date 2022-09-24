Uluslar Ligi gecenin sonuçları puan durumu 23 Eylül
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise Uluslar Ligi'nde alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu yakında takip ediyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bu gece kimin hangi takımların maçı vardı?
Uluslar Ligi gecenin sonuçları puan durumu 23 Eylül
A Ligi 3.Grup
Almanya-Macaristan: 0-1
İtalya-İngiltere: 1-0
B Ligi 3.Grup
Bosna Hersek-Karadağ: 1-0
Finlandiya-Romanya: 1-1
C Ligi 4.Grup
Gürcistan-Makedonya:2-0
Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1
D Ligi 2.Grup
Estonya-Malta:2-1