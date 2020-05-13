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ULUSKON Soma’da hayatını kaybeden madencileri unutmadı

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) 6 yıl önce Soma maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisi için başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:19:55 -
ULUSKON Soma’da hayatını kaybeden madencileri unutmadı

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) 6 yıl önce Soma maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisi için başsağlığı diledi.


Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen maden faciası yıl dönümünde tekrar anıldı. Maden ocağında meydana gelen göçükte 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti. ULUUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, başsağlığı açıklamasında bulundu. Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Bugün, Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 madencimizi yitirdiğimiz maden faciasının 6. yıl dönümü. 301 canımızın acısı hala yüreğimizde. 13 Mayıs’ta Soma’da yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini saygıyla ve rahmetle anıyor, yakınlarına ve tüm maden emekçilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz, mekânları cennet olsun” ifadeleri kullanıldı.

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