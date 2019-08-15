0553 313 94 23

Ulusal öneme haiz sulak alan sayısı 56’ya yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü; Afyonkarahisar’da Karamık Sazlıkları, Muğla’da Metruk Tuzlası ve Kayseri’de Tuzla Gölü olmak üzere 3 sulak alanı Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil ederek koruma altına aldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:55
Ulusal öneme haiz sulak alan sayısı 56’ya yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü; Afyonkarahisar’da Karamık Sazlıkları, Muğla’da Metruk Tuzlası ve Kayseri’de Tuzla Gölü olmak üzere 3 sulak alanı Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil ederek koruma altına aldı.


Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde 2014 yılında yapılan düzenleme ile yürürlüğe konulan sulak alanların tescil edilerek korunmasına ilişkin uygulama kapsamında Ramsar Alanı, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan ve Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak üç farklı kategoride tescil yapılıyor.


Ulusal Sulak Alan Komisyonunun geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince Afyonkarahisar’da Karamık Sazlıkları, Muğla’da Metruk Tuzlası ve Kayseri’de Tuzla Gölü olmak üzere 3 sulak alan Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilerek koruma altına alındı. Metruk Tuzlası ve Tuzla Gölü, allı turnaların ülkemizdeki önemli konaklama alanlarından biri olması bakımından büyük önem taşıyor. Karamık Sazlıkları ise Batı Anadolu Bölgesi’nin en tabii sulak alanlarından biri olup içerdiği adacıklar ve turbalık yapısı ile karbon tutumunun yanı sıra iklim değişikliğinin önlenmesinde de kıymetli bir sulak alan olarak yer alıyor.



Sulak alanların büyüklüğü 995 bin 364 hektar oldu


Bu 3 sulak alanın tescili ile Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan Sayısı 56’ya yükselirken, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında belirtilen diğer statülerle birlikte koruma altına alınan toplam sulak sayısı 79’a ulaştı. Bu sulak alanların kapsadığı alan büyüklüğü ise 995 bin 364 hektar oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    1. İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e..
    2. Hayatının hatasını yaptı! Genç kızın..
    3. Dolar/TL, 5,5690 seviyesinden işlem..
    4. MESKİ, Tarsus’taki sorunları çözmek..
    5. Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle..
    6. Asya Katılım’ın ATM’leri satışa..
    7. Başkan Cabbar, belediye personeli ile..
    8. 3 yaşındakilösemi hastası Ahmet’in..
    9. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    10. UMITRON, Fish Appetite Index’i..
    11. Bursa'da gaziyi öldüresiye döven..
    12. Bütçe Temmuz’da fazla verdi
    13. Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban..
    14. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    15. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    16. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    17. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    18. Bursa’da gazimizi darp eden..
    19. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    20. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    21. Yatırımcının en sağlam rotası altın..
    22. Beşiktaş sezona iyi başlıyor
    23. Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı..
    24. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki..
    25. Hindistan Başbakanı Modi: Keşmir'in..
    26. Şarampole devrilen iş makinesi alev..
    27. Kültepe’de kazı çalışmaları aksadı
    28. Atık yağlar yağ bidonlarına
    29. Cennet’ül Baki’ye ziyaretçi akını
    30. Suriyeli Muhammed, protez eline kavuştu
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu