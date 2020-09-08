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Dünya Ulusal Mutabakat Hükümeti seferberlik ilan etti
Dünya

Ulusal Mutabakat Hükümeti seferberlik ilan etti

Libya'nın meşru hükümeti, ülkeyi ele geçirmeye çalışan ve defalarca ateşkesi ihlal eden terörist Halife Hafter'e karşı Sirte'de seferberlik ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:57:00 - 2020-09-08 15:04:42
Ulusal Mutabakat Hükümeti seferberlik ilan etti

Libya’nın meşru hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sirte’nin batısında “tam bir” seferberlik ilan etti.

UMH güçleri sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, hükümet ile darbeci general Halife Hafter arsında yapılan ateşkes anlaşmasını hatırlattı. Mepanews’teki habere göre, Hafter güçlerinin en az 4 kez ateşkes ihlali yaptığını ve UMH güçlerinin olduğu bölgelere Grad füzesi yağmuruna tuttuğunu açıklayan Kanunu, saldırılar nedeniyle Sirte’de seferberlik ilan edildiğini söyledi.

Bununla birlikte Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Libya’ya paralı asker göndermek için Suriye topraklarını kullandıklarına yönelik iddiaları yalanladı. Lavrov, barış girişimlerinin uygulanması gerektiğini söyledi.

Lavrov, “Kalıcı ve koşulsuz ateşkese dayalı barış girişimlerini uygulamaya başlamanın gerekli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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