İSTANBUL (AA) - Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) tarafından hazırlanan "Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası Raporu" açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online düzenlenen toplantıya, VHSD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, TKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan İdilman ile TKAD Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Kaymakoğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Fehmi Tabak, "TKAD ve VHSD olarak Türkiye'de hepatit B'nin kısa vadede yayılımını durdurmak, hastalığın ilerlemesine engel olarak, HBV ile enfekte kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve uzun vadede de eliminasyona katkı sağlamak için yola çıktık. Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası, hepatit B eliminasyonu için gelişim alanlarının belirlenmesi ve uygulamaların kolaylaştırılması amacıyla fikir önderleri ve ilgili paydaşların aktif katılımıyla hazırlandı." ifadelerini kullandı.

TKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan İdilman da akademisyenlerin hazırladığı raporun, Sağlık Bakanlığının Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programının Hepatit B alanı ile tamamen uyumlu nitelikte olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bizlerin hazırladığı bu rapor, Sağlık Bakanlığının Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programını hepatit B alanında tamamlar nitelikte. Biz, bu çalışmada özellikle hepatit B için odaklı bir bakış açısı ve mikro seviyede, stratejilere en çok etki edebilecek, uygulanabilir projeleri ortaya koyarak, hepatit B alanında Bakanlığımızın programına katkı sağlamayı hedefledik."



- "Hepatit B aşısı olmamış kişiler açısından enfeksiyon riski hala var"

TKAD Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Kaymakoğlu da hepatit B aşısının rutin çocukluk çağı aşı takvimine girmesiyle birlikte 1997 ve sonrasında doğan kişilerin büyük bir kısmının primer aşılamasının tamamlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"1997 öncesi doğan ve Hepatit B aşısı olmamış kişiler açısından enfeksiyon riski hala var. Ancak, Türkiye'de hepatit alanında en yenilikçi tedavileri başarıyla uyguluyoruz. Bu süreçte hastaların ilaç tedavilerini ve doktor kontrollerini aksatmamaları tedavinin başarısı açısından oldukça kritik. Bu nedenle pandemi sürecinde tedavisini yarım bırakan veya rutin kontrollerini erteleyen hastaların vakit kaybetmeden hekimleriyle iletişime geçip, tedavilerine ve rutin kontrollerine titizlikle devam etmelerini istiyoruz. Aksi halde kontrolsüz, iltihabi aktivitesi veya organ yetersizliği bulunan karaciğer hastalarında Kovid-19 daha ciddi seyredecektir."

Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası, Sağlık Bakanlığı "Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı"nın öngördüğü yönde, Hepatit B eliminasyonu için gelişim alanlarının belirlenmesi ve uygulamaların kolaylaştırılması amacıyla fikir önderleri ve ilgili paydaşların aktif katılımıyla hazırlandı.



Temel amaca götürecek "Hepatit B Ulusal Planı"nın oluşturulması için ana stratejiler 6 ana başlıkta toplanırken, bunlar "farkındalığın artırılması, bağışıklamanın artırılması, tarama / sürveyans, bulaşın azaltılması, tedaviye erişimin artırılması, tedavinin etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi" olarak sıralandı.





