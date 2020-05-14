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Aktüel

Uludere’de çifçiler günü kutlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:11:42 -
Uludere’de çifçiler günü kutlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı.


Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçenin yayla ve köylerinde çiftçilerle bir araya gelip, günlerini kutladı. Köy ve yaylalarda keçi koyun sağım yerlerine giden ekipler kadın çiftçilere yapmış oldukları pastaları hediye edip saksıda çiçek verdi. Çiftçi Hıdır Özer, çiftçiler günü nedeniyle kendilerine sürpriz yapıldığını söyledi.


Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan, ise çiftçilerin pandemi sürecinde fedakarlık göstererek üretmeye devam ettiklerini söyledi. İnan, "Bizde bu süreçte çiftçilerimizin yanında olduğumuzu onların her zaman destekçisi olduğumuzu hissettirmek için bu gün buradayız. Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun’’ dedi.

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