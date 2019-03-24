Uludağ’dan geleceğe yön veren mesajlar

İki gün süren Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne en üst düzeyde katılım sağlayan firmaların yöneticileri ile siyasiler sektörleri ve hizmet alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zirvenin Tarımın Ajandası oturumunda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Tarımda Milli Birlik Projesi’ni başlattıklarını belirterek, “Tarımda Milli Birlik adında bir projemiz var, bunu da inşallah nisan, mayıs ayı içinde açıklıyor olacağız. Alt detaylarını da şu anda doldurma aşamasındayız, yüzde 90-95 oranında bitirdik. Tarımın Türkiye’deki yol haritası, bundan sonraki 25-30 yıllık süreç belli” dedi.

Vizyon ortaya koymalıyız

“Önümüzdeki 20-25 yıl içinde yüzde 50 daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak’’ diyen Pakdemirli, "Bu anlamda bu başarı bizi ileriye taşımayacak gibi gözüküyor. Yapısal problemlere de neşter atacak bir şekilde tarımda bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Birlikte üretim ve başarı modellerini Türkiye ortaya koymak durumunda” dedi. Pakdemirli konuşmasında dikkat çekici şu açıklamaları da yaptı:

İtiraf ediyorum

Bugün benim de itiraf etmem gereken bir şey var; “Bizim Tarım Bakanlığı personelimiz yeterince sahada değil. Şimdi herkes de böyle iş istiyor. Mutlaka toprakla buluşturmamız lazım. Bu ziraat mühendisleri de baştan toprakla buluşmadığı için toprağı belki çok severek, aşık olarak gelmiyorlar” diye konuştu.

Ziraat mühendislerine çağrı

Bütün ziraat mühendislerine şunu söylüyorum: ‘Ne olursunuz gidin özel sektörde çalışın. Devletin verdiği bu kadar teşvik var, genç çiftçi teşviklerimiz var, birine başvurun, müteşebbis olun. Batın, çıkın, gerekirse 2-3 sene kaybedin. Bir yandan memur olmak da gönlünüzde varsa KPSS’yi de alın bir kenara koyun, bir atama yapacaksak o zaman yaparız ama şu anda edinmiş olduğunuz deneyim, hayat boyu memuriyette edinemeyeceğiniz bir deneyim.’ Bu yüzden mutlaka bu sektörde olan insanlarımız sahada olmalı ama toprakla buluşmayı çok çok önemsiyorum.

Zirveye katılan işadamları ve bürokratlar şu mesajları verdi:

‘’Dedikodu ülke batırır’’

Sanko Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Türkiye çok krizler gördü. Türk insanı baskı yedikçe daha çok güçlenir. Türkiye’yi dedikodu batırır, başka birşey batırmaz. Geçmişte bankalar bazı yanlışlar da yaptı. Örneğin 2000’li yılların başında bankalar hesapsızca kredi dağıttı ama o günler geçmişte kaldı. Artık bankalar bu konuda daha dikkatli hareket ediyor. Bankacılar, sanayiciler ve küçük esnaf etle tırnak gibi. Bankaların geçmişte yaptığı hatalar, artık son zamanlarda yapılmıyor.”

“Sen yeter ki uçmak iste”

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane: “Şirketimizin ‘Sen Yeter ki Uçmak İste’ adlı projesi büyük ilgi gördü. Bizim dışımızdaki farklı fikirlerin, şirket içinden ya da bize gelen projelerin dışında binlerce fikir olduğunu gördük. Şubat ayında ikinci turu başlattık, şu ana kadar 103 proje geldi. Bu ay içinde bunların 10’a indirilmesi başlayacak ve haziran ayında da uygulamasını hayata geçireceğiz.”

Finans Merkezi 2023’e yetişecek

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: “İstanbul’u bir finans merkezi yapmak İstanbul’u sadece bir cazibe merkezi yapmak değil, bizim genel anlamda finansla ilgili problemlerimizin çok önemli bir kısmını öyle ya da böyle çözmek demektir… İstanbul’un finans merkezi olmasıyla ilgili çalışmalar hız kazandı. Eğer bütün ekosistemi iyi bir stratejiyle oluşturabilirsek ve bunu mümkün olduğunda hızlı şekilde bitirebilirsek emin olun biz 2023’e geldiğimizde, bugün ‘Bizden daha hızlı gittiler’ dediğimiz finans merkezlerindeki birçok firmayı, kuruluşu buraya alırız. İstanbul gelinmeyecek bir yer değil.”

Türkiye’nin uluslararası kartviziti

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: ”Bankalarla, sektörle güvene dayalı ilişkileri oturtmaya başladık. Bugün Varlık Fonu’nu bilmeyen Avrupa’da, Amerika’da, Asya’da çok az kurum vardır. Ana kurumların hepsi bizi tanır ve çok daha iyi tanıyacaklar. Bu, Türkiye’ye uzun vadeli bir güven oluşturacak. Varlık Fonu’nun 2023 vizyonu, Türkiye’nin uluslararası kartviziti olmaktır ve olacaktır… Varlık Fonu, Türkiye’nin stratejik yatırım platformudur, finansal güç merkezidir. Bunun için sermaye getirisi peşindedir. Bunun için portföy şirketlerindeki değer yaratımı, Türkiye’nin stratejik yatırımlarına katkıda bulunma, Türk şirketlerinin nasıl bölgesel ve global liderler haline getirileceğinin peşindedir.”

“Örnek olmaya çalışıyoruz”

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany: “Türkiye’de yerel teknolojilerin gelişmesi için teknoloji odaklı inovatif girişimcileri destekliyoruz. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve girişimcilere sunduğumuz destek ve değer ile diğer büyük şirketlere de örnek olmayı hedefliyoruz… Hep birlikte bu topraklardan küresel ölçekte başarıya ulaşacak ve fark oluşturacak girişimlerin çıkmasını sağlayacağız ve böylece ülke genelindeki istihdama ve ülke kalkınmasına sağlanan katkıyı en üst seviyeye taşıyacağız.”

Vodafone standına yoğun ilgi

Vodafone Türkiye’nin Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttığı standı, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’un da ziyaret ettiği stantta, ziyaretçiler geleceğin dünyasını deneyimleme fırsatı buldu.