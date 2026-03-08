  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Uludağ'da zirvede mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı
Gündem

Uludağ'da zirvede mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Uludağ'da zirvede mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

Uludağ'da tırmanış için küçük zirve bölgesine giden ve düşerek yaralanan 2 kadın mahsur kaldı. 2 kadın, AFAD ve JAK ekiplerince tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kamp ve tırmanış faaliyeti için Uludağ Küçük Zirve bölgesine gelen 2 kadın, düşerek yaralanınca bölgede mahsur kaldı. Kadınların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, AFAD, JAK ve jandarma ekipleri harekete geçti. Arama-kurtarma çalışmalarının sonucunda yaralı 2 kadın bulundukları noktadan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

