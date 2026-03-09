  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz "Ateş nehri" sonrası İsrail'den yeni tehdit: "İran’ın enerji altyapısını daha şiddetli vuracağız" Uzun süre kamuoyunu meşgul etmişti: İstanbul Erkek Lisesindeki kavgada karar... Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye ve Umman bölgeden tahliyeler için mutabakata vardı İran’da kimyasal tehlike alarmı verildi! Eğer yağmur yağarsa… Siyonistlerin kirli oyunu deşifre oldu! Tel Aviv’de evlerin arasından füze fırlatıp siviller vuruluyor yaygarası yapıyorlar Halka evden çıkmayın uyarısı yaptılar! Füzeler yüzünden asit yağmuru yağacak Epstein dosyasından kan donduran sızıntı! Afganistan'da 'insan avı' için askeri helikopter tahsis edilmiş Traktör Özgür’den yine vaat üstüne vaat: İstanbul'u soydular, yeni hedef Türkiye!
Dünya Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı
Dünya

Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile birlikte yürütülen operasyonlarda İran’da yaklaşık 3 bin 400 hedefin vurulduğunu ve 150’den fazla hava savunma sisteminin devre dışı bırakıldığını öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'da, İsrail ordusunun "yaklaşık 3 bin 400 hedefe" saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sözcü Effie Defrin, İsrail ordusunun İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi paylaştı.

Defrin, İsrail ordusunun İran'da "yaklaşık 3 bin 400 hedefe" saldırı gerçekleştirdiğini ve ülkede 150'den fazla hava savunma sistemini devre dışı bıraktığını savundu.

İsrail ordusunun, söz konusu saldırılarda 7 bin 500 mühimmat kullandığını belirten Defrin, bir sonraki aşamaya geçerek İran yönetiminin önemli üretim tesislerine saldırılar düzenlemeye başladıklarını bildirdi.

Defrin, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını da sürdürdüğünü kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

Siyonistlerin "Hermes" hayalleri Kirman'da çakıldı! İran 4. casus İHA'yı da avladı
Siyonistlerin "Hermes" hayalleri Kirman'da çakıldı! İran 4. casus İHA'yı da avladı

Gündem

Siyonistlerin "Hermes" hayalleri Kirman'da çakıldı! İran 4. casus İHA'yı da avladı

İran'dan dikkat çeken açıklama! "Bu artık altyapı savaşı"
İran'dan dikkat çeken açıklama! "Bu artık altyapı savaşı"

Dünya

İran'dan dikkat çeken açıklama! "Bu artık altyapı savaşı"

İran'da dini liderliğe Mücteba Hamaney seçildi
İran'da dini liderliğe Mücteba Hamaney seçildi

Dünya

İran'da dini liderliğe Mücteba Hamaney seçildi

Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü
Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü

Dünya

Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23