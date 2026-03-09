  • İSTANBUL
Teknik heyetin en büyük kaygısı ortaya çıktı: Taylan Bulut geldiği gibi gidebilir!
Teknik heyetin en büyük kaygısı ortaya çıktı: Taylan Bulut geldiği gibi gidebilir!

Beşiktaş sezon başında Schalke'ye 6 milyon euro ödeyerek Taylan Bulut'u kadrosuna katmıştı. Genç sağ bek, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın sezon başındaki transferlerinden biri Taylan Bulut olmuştu... Genç sağ bek için Schalke Kulübü'ne 6 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Taylan'la 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. 20 yaşındaki futbolcudan beklentiler çok büyüktü...

Ancak işler beklendiği gibi gitmedi... 1.88 boyundaki oyuncu, Süper Lig'de sadece 5 maçta 265 dakika görev yaptı. Taylan'ın yeni sezon planlamasında da düşünülmediği konuşuluyor. Oyuncunun kiralık gönderilebileceği söylense de şu anda farklı bir ihtimal var...

Taylan'ın menajerinin kulüp aradığı iddia edildi. Eğer Beşiktaş Yönetimi'ni memnun edebilecek bir teklif gelirse, genç sağ bek tapusuyla birlikte ayrılacak. Siyah-Beyazlılar'ın mevcut kadrosunda birinci bek Amir Murillo... Onun ardından Gökhan Sazdağı geliyor. Yani Taylan açısından fazla bir umut yok.

