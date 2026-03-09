  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Şarapnel parçaları sıçradı! Foz petrol bölgesinde yangın!
Dünya

Şarapnel parçaları sıçradı! Foz petrol bölgesinde yangın!

Şarapnel parçaları sıçradı! Foz petrol bölgesinde yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava savunma sistemlerinin engellediği bir saldırının ardından düşen şarapnellerin Foz petrol bölgesinde yangına yol açtığı açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), hava savunma sistemlerinin engellediği bir saldırı sonucu düşen şarapnellerin Foz petrol bölgesinde yangına yol açtığı bildirildi.

BAE’nin Fuceyre Emirliği’nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemleri ülkeye yönelik bir saldırıyı engellerken düşen şarapnellerin Foz petrol bölgesinde yangına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, engellenenin füze mi insansız hava aracı mı olduğu belirtilmedi.

Olayda herhangi bir yaralanmanın kaydedilmediği bildirilen açıklamada, halktan bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan almaları istendi.

