Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor
Selma Savcı

Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor

Ramazan ayında kabızlık problemi zaman zaman yaşanabiliyor.

#1
Foto - Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor

Ramazan ayında uzun süre sıvı ve besin tüketiminin olmaması kabızlık riskini tetikleyebilir. Gün boyu kuruyan bağırsakların çözümü ise bu içecekte. Peki hangi içecek kabızlığı sona erdiriyor?

#2
Foto - Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor

Ramazan ayında birçok kişinin mücadele ettiği kabızlık için iftardan sonra içilen kefir, bağırsakların düzelmesine ve eski sağlığına kavuşmasına yardımcı oluyor.

#3
Foto - Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, uzun süreli açlık ve yetersiz sıvı tüketimi birçok kişide sindirim sorunlarını beraberinde getiriyor.

#4
Foto - Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor

Özellikle iftar ve sahur arasında kısa sürede tüketilen ağır yemekler, liften fakir beslenme ve gün boyu su içilememesi kabızlık şikayetlerini artırabiliyor.

#5
Foto - Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor

Bu dönemde bağırsak hareketlerini destekleyen, sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak florasını dengeleyen besinler ise daha da önem kazanıyor. "Ramazan'da kabızlığa ne iyi gelir" diye soranlar ise, benzer yanıtı alıyor.

#6
Foto - Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor

Doğal probiyotik kaynaklarından biri olan kefir, özellikle iftardan sonra tüketildiğinde sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olabiliyor.

#7
Foto - Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor

İçeriğindeki yararlı bakteriler sayesinde bağırsakların daha düzenli çalışmasını destekleyen kefir, Ramazan boyunca yaşanan kabızlık sorununa karşı doğal ve pratik bir destek olarak öne çıkıyor.

#8
Foto - Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor

Özellikle ev yapımı kefirin içerisinde kuru kayısı atıp smootie olarak tüketmek, kısa sürede tuvalet sorununa çözüm oluyor.

#9
Foto - Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor

Aksi durumda bir uzman hekime de gitmenizi öneririz.

