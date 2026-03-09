Ramazan ayında sıvı olmaması... Bağırsakları çözen içecek! Kabızlığı tek yudumda iyileştiriyor
Ramazan ayında kabızlık problemi zaman zaman yaşanabiliyor.
Ramazan ayında uzun süre sıvı ve besin tüketiminin olmaması kabızlık riskini tetikleyebilir. Gün boyu kuruyan bağırsakların çözümü ise bu içecekte. Peki hangi içecek kabızlığı sona erdiriyor?
Ramazan ayında birçok kişinin mücadele ettiği kabızlık için iftardan sonra içilen kefir, bağırsakların düzelmesine ve eski sağlığına kavuşmasına yardımcı oluyor.
Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, uzun süreli açlık ve yetersiz sıvı tüketimi birçok kişide sindirim sorunlarını beraberinde getiriyor.
Özellikle iftar ve sahur arasında kısa sürede tüketilen ağır yemekler, liften fakir beslenme ve gün boyu su içilememesi kabızlık şikayetlerini artırabiliyor.
Bu dönemde bağırsak hareketlerini destekleyen, sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak florasını dengeleyen besinler ise daha da önem kazanıyor. "Ramazan'da kabızlığa ne iyi gelir" diye soranlar ise, benzer yanıtı alıyor.
Doğal probiyotik kaynaklarından biri olan kefir, özellikle iftardan sonra tüketildiğinde sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olabiliyor.
İçeriğindeki yararlı bakteriler sayesinde bağırsakların daha düzenli çalışmasını destekleyen kefir, Ramazan boyunca yaşanan kabızlık sorununa karşı doğal ve pratik bir destek olarak öne çıkıyor.
Özellikle ev yapımı kefirin içerisinde kuru kayısı atıp smootie olarak tüketmek, kısa sürede tuvalet sorununa çözüm oluyor.
Aksi durumda bir uzman hekime de gitmenizi öneririz.
