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Aktüel

Uludağ'da yürüyüş yaparken yollarını kaybeden 3 kişi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-19 20:52:10 -
Uludağ'da yürüyüş yaparken yollarını kaybeden 3 kişi bulundu

BURSA (AA) - Bursa'da, Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan 3 kişiye ulaşıldı.

Uludağ Milli Parkı'na gelen Alper Yılmaz, Talip Arı ve Mert Ali Acar, öğle saatlerinde zirve istikametine yürüyüşe çıktı.

Bir süre sonra yakınlarını arayan bu kişiler, cep telefonlarının şarjının az olduğunu belirterek dönüşe geçtikleri sırada yollarını kaybettiklerini söyledi.

Yakınlarının ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerce kaybolduktan yaklaşık 6 saat sonra bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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