Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! 7 balık türü daha tescillendi
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 7 balık türü daha tescillendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Resmi Gazete'de yayımlandı! 7 balık türü daha tescillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, gıda amaçlı kullanım kapsamında 7 balık türünü daha tescilledi. Bu balık türleri; Bakalyaro, mırmır, Beyşehir akbalığı, Isparta çöpçü balığı, şabut, zargana ve tirsi oldu.

Su Ürünleri Tescil Komitesi, 7 balık türünü tescilledi. Komitenin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) konuya ilişkin başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

Komite, tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri belirlenen bakalyaro, mırmır, Beyşehir akbalığı, Isparta çöpçü balığı, şabut, zargana ve tirsi balık türlerinin tesciline karar verdi.

Gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillenen 7 balık türünün özellikleri de kararda yer aldı.

