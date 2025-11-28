  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Bakanlıkta üst düzey görevdeymiş! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Dünya

Bakanlıkta üst düzey görevdeymiş! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakanlıkta üst düzey görevdeymiş! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

Kültür Bakanlığı’nda üst düzey görevde bulunan bir yetkilinin, iş görüşmesindeki kadınlara içecekler aracılığıyla idrar söktürücü verdiği tespit edildi. 240’tan fazla kadının etkilendiği olay, yetkilinin bilgisayarındaki “deneyler” dosyasıyla açığa çıktı.

Fransa, Kültür Bakanlığı'nda çalışan üst düzey bir yetkiliyle ilgili öne sürülen iddiayla çalkalandı. Söz konusu kişi geçmişte İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yaptığı Kültür Bakanlığı'na başvuru yapan kadın adaylara ikram edilen çay ve kahve gibi içeceklere kimyasal karıştırmakla suçlandı.
İddialara göre yetkili, içeceklerin içine güçlü bir idrar söktürücü (diüretik) madde karıştırılmasının ardından kadın adaylarla uzun yürüyüşlere çıkıyordu. Bazı kadın adayların, görüşme sırasında ellerinde titreme, kalp çarpıntısı, terleme gibi rahatsız edici belirtiler yaşadığı, çok güçlü bir tuvalet ihtiyacı hissederek tuvalete yetişemeden açık alanda idrar yapmak zorunda kaldıkları ifade edildi.
Olayların 2009 ile 2018 yılları arasında yaşandığı ifade edilirken, hedef alınan kadın sayısının 240'ı aştığı öne sürüldü. Suçlamalara ek olarak, yetkilinin masa altından kadın çalışanların bacaklarını gizlice fotoğrafladığı da iddia edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası
Gündem

Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası

Yücel Kaya'ya bugünkü yazısında Devletin İmralı’ya terörist başının yanına 3 kişilik heyet göndermesi üzerinden çıkan tartışmaları gündeme ..
Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor
Gündem

Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor

28 Kasım 2014’te Papa Franciscus’un Türkiye ziyaretinde Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaşanan o anlar sosyal medyada yeniden dolaş..
Dünyanın en güçlü kadını erkek çıktı! Ünvanı geri alınıp diskalifiye edildi
Dünya

Dünyanın en güçlü kadını erkek çıktı! Ünvanı geri alınıp diskalifiye edildi

Hafta sonu ABD’de yapılan yarışmada "Dünyanın En Güçlü Kadını" ünvanını kazanan Jammie Booker'ın aslında erkek olduğu ortaya çıktı. Unvanı g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23