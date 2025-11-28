Bakanlıkta üst düzey görevdeymiş! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

Fransa, Kültür Bakanlığı'nda çalışan üst düzey bir yetkiliyle ilgili öne sürülen iddiayla çalkalandı. Söz konusu kişi geçmişte İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yaptığı Kültür Bakanlığı'na başvuru yapan kadın adaylara ikram edilen çay ve kahve gibi içeceklere kimyasal karıştırmakla suçlandı.

İddialara göre yetkili, içeceklerin içine güçlü bir idrar söktürücü (diüretik) madde karıştırılmasının ardından kadın adaylarla uzun yürüyüşlere çıkıyordu. Bazı kadın adayların, görüşme sırasında ellerinde titreme, kalp çarpıntısı, terleme gibi rahatsız edici belirtiler yaşadığı, çok güçlü bir tuvalet ihtiyacı hissederek tuvalete yetişemeden açık alanda idrar yapmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Olayların 2009 ile 2018 yılları arasında yaşandığı ifade edilirken, hedef alınan kadın sayısının 240'ı aştığı öne sürüldü. Suçlamalara ek olarak, yetkilinin masa altından kadın çalışanların bacaklarını gizlice fotoğrafladığı da iddia edildi.