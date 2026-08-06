Uludağ'da orman yangını...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ Soğukpınar mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Uludağ Soğukpınar mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve diğer ilgili ekipler sevk edildi.
Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden 3 helikopter, 5 arazöz 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı 60 personel ile müdahale edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü. söndürülen yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.