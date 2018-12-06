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Uludağ'da dehşet! Aç kalan ayılar vatandaşlara saldırdı

Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. Kendisini görüntüleyen vatandaşları gören aç ayılar vatandaşlara saldırdı.

06 Aralık 2018 Perşembe 14:03

Bursa Uludağ'da aç kalan ayılar, şehre inip yiyecek aradı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, turistik yönünün yanı sıra doğal yaşamıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Uludağ sık çam ormanları arasında binlerce yabani hayvana da ev sahipliği yaparken, Sarıalan bölgesinde karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. O anlar ise bir işletmeci tarafından kaydedildi.

Vatandaşlara saldırdılar

Kendisini görüntüleyen vatandaşları fark eden aç ayılar saldırıya geçti. Başka bir görüntüde ise çöp kutularını karıştıran ayıların kendisi gibi karnı acıkan rakipleri gözlerden kaçmadı. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmazken, havlayan köpeklerden rahatsız olan ayı karnını doyurduktan bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:03
  1. Bursa
  2. Uludağ
  3. Aç kalan ayılar
  4. ayı saldırısı
  5. Ayıla şehre indi
  6. ayılar vatandaşlara saldırdı

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn26 dk önce
    esasında devlet bu hayvanlar içinde ayrı bir konteyner tipi yemlik yapıp orayı en az kışın yemlemesi lazım sevaptır.
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