Uludağ'da bir ilk! Bursa Uludağ'da seyahat süresi yarı yarıya azaldı! Turistler akın akın Türkiye'ye gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa’da 7 ayrı karayolu projesiyle kesintisiz, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sunduklarını belirterek, sadece bugün trafiğe açılan projelerle zamandan yıllık toplam 212 milyon lira tasarruf sağlanacağını, karbon salınımının da yıllık 5 bin 272 ton azalacağını bildirdi.

Projeler arasında yer alan Bursa - Uludağ Yolu’nun standardının yükseltilmesiyle güzergahtaki seyahat süresini 90 dakikadan 45 dakikaya indirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, “Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ’a daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladık” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa’da karayolları yatırımları toplu açılış ve TEKNOSAB Kavşağı temel atma törenine katıldı; “Milletimize hizmet aşkı ile dolu olan bizler için yılın eskisi yenisi olmuyor.

Bizim için iktidara geldiğimizden bu yana geçen her yeni gün yeni bir başlangıcın enerjisi ve mutluluğu demektir. Tabii ki Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılında daha güçlü bir başlangıç yapmak istiyorduk.

Bu dileğimizi Türkiye Yüzyılı stratejimizin çerçevesinde Bursa’da 7 ayrı karayolu projemizin açılışı ve TEKNOSAB Kavşağı’nın temel atılmasıyla gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

BAZILARI LAF ÜRETİRKEN BİZ İŞ ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ

“Bursa – Yenişehir – Osmaneli Hızlı Tren Hattı” ve “Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı” projelerinde de çalışmaların başarıyla, titizlikle ve hızla devam ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, Bursa’yı geleceğe taşıyacak, şehrin sanayiden tarıma rekabetçi gücünü artıracak ve kalkınmasını destekleyecek çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve yakinen takip ettiklerini söyledi.

“Bu muhteşem kentimizin ulaşım ve iletişim ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız” diyen Karaismailoğlu, bu bilinçle son 20 yılda Bursa’nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar lira yatırım yaptıklarını açıkladı.



Karaismailoğlu, hayata geçirilen projelerle bütünsel kalkınmaya destek verdiklerini, Bursa’nın üretim ve istihdamına çok önemli katkılar sunduklarını vurgulayarak, “2003’te Bursa’da sadece 195 kilometre bölünmüş yol ağımızı, 597 kilometreye ulaştırdık.

İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Sınırı Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice güzergahları bölünmüş yol olarak tamamladık.

Bunların yanında pek çok ulaşım projesini tamamlayarak hizmete aldık Bazıları laf üretirken biz iş üretme ve milletimize hizmet etme yolunda Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda sarsılmaz bir iradeyle hizmet etme konusunda somut adımlarla yürüyüşümüzü sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU RAHATLAYACAK



Şimdi de bu yatırımlara Bursa’nın şehir merkezinde, ilçeleri, tatil beldeleri ve çevre illere erişimini sağlayan çeşitli yol kesimlerini eklediklerini aktaran Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bursa-Uludağ Yolu, Keles Çevreyolu, Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı, Bursa – Kayapa - Mustafakemalpaşa Yolu, Kurşunlu Çevre Yolu, İnegöl Yenişehir Devlet Yolu ve Karacabey Boğaz Yolu bunların arasında sayabiliriz.

Keles Çevre Yolu’nun da dahil olduğu Keles – (Tavşanlı-Domaniç) Ayrımı Yolu’nu, 14 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirdik.

90 metre açıklığa sahip Kocasu-I Köprüsü’nün de yer aldığı projemizde Keles Çevre Yolu dahil olmak üzere 5 kilometrelik kısmı tamamlayarak, trafiğe açıyoruz.

Yol üstyapısını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek sürüş konforunu ve güvenliğini artırdık. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla Keles – (Tavşanlı-Domaniç) Ayrımı Yolu, Bursa’dan Kütahya’ya alternatif geçiş noktası olarak daha çok tercih edilecek.

Proje ile ayrıca, güzergahta 600 metre kısalma sağlanacak, seyahat süresi 17 dakikadan 12 dakikaya düşecektir. Toplam 24,5 kilometre uzunluğundaki İnegöl-Yenişehir Devlet Yolu’nun tamamladık.

Bir adet farklı seviyeli ve 12 adet hemzemin kavşağında bulunduğu projemiz ile İnegöl ilçesinden Yenişehir Havalimanı’na kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacak.

Ayrıca projemiz ile Hamzabey Ağaç İşleri Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle oluşan ağır taşıt trafik yoğunluğunu da rahatlatarak güvenli ulaşımı da tesis ettik.

İnegöl ile Yenişehir arasındaki seyahat süresini de 30 dakikadan 20 dakikaya düşürmüş oluyoruz. Kurşunlu Çevre Yolu’nun da dahil olduğu Mudanya-(Bursa-Gemlik) Ayrımı Yolu’nu, 17 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak projelendirdik.

Toplam uzunluğu 405 metre olan 3 adet viyadük ile 3 adet hemzemin kavşağın da yer aldığı projemizde, 9 kilometre uzunluğundaki Kurşunlu Çevre Yolu, 3 kilometrelik yol kesimi ve 249 metrelik 2 adet viyadük olmak üzere toplam 12 kilometre uzunluğundaki kesimi tamamlayarak hizmete sunuyoruz.

Proje ile Mudanya ve Gemlik ilçeleri arasında ulaşım sağlayan yolun mahalle içerisinde kalan Kurşunlu Geçişi’nde trafik güvenliğini arttırmış olduk.

Ayrıca; TOGG Yerli Otomobil Fabrikası’nın lojistik desteğini de sağlayan yol ile, fabrikanın üretime başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçtik.

Mudanya-Gemlik Yolu üzerinde hayata geçirilen bir diğer projemizde Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı’ile bölgedeki trafiğin kesintisiz akışı tesis ettik.”

ULUDAĞ’A RAHAT VE KONFORLU ULAŞIM İMKANI SAĞLADIK

Eski Bursa – Balıkesir Yolu olarak kullanılan Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolu’nun 2,5 kilometrelik bölümünün günümüzde Bursa şehir merkezi ulaşımını sağlaması bakımından yoğun trafik yüküne sahip olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, mevcut haliyle 2 gidiş, 2 geliş olacak şekilde toplamda 4 şeritli bölünmüş yol standardında hizmet veren yolu, ulaşım talebini karşılayacak şekilde 3 gidiş 3 geliş olarak toplamda 6 şerit olacak şekilde projelendirdiklerini söyledi.

Projenin 2 kilometrelik kesiminin tamamlandığını, yolun genişletilmesiyle trafiğin rahatlayacağına işaret eden Karaismailoğlu, “Bir başka yatırımımız ise şehrimizin ve ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da gerçekleştirdik.

Uludağ’a da sathi kaplama standardında erişim sağlayan Bursa - Uludağ Yolu’nu, 34 kilometre uzunluğunda projelendirerek, yol üstyapısını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdik.

Yolun fiziksel ve geometrik standardının yükseltilmesiyle güzergahtaki seyahat süresini 90 dakikadan 45 dakikaya indirdik.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ’a daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladık. Karacabey ilçesinin Yeniköy’e ve Marmara sahiline ulaşımını sağlayan Karacabey-Bayramdere-Yeniköy İl Yolu’nun 11 kilometrelik Taşlık-Ekmekçi köyleri kesimini genişlettik.

Boğaz Çevre Yolu’nu inşa ettik. Karacabey-Bayramdere-Yeniköy İl Yolu’nun toplam 13 kilometrelik kesiminde gerçekleştirilen çalışmalarla, trafiğin daha hızlı ve güvenli ulaşımını tesis etmiş olduk.

Yıldırım Güllük Mahallesi'ne Aile Sağlık Merkezi

Boğaz Köyü’nün içinden geçen yol kesiminin yerleşim dışına alınmasıyla can ve mal emniyetini arttırdık” şeklinde konuştu.



PROJELERİMİZLE HIZLI VE KESİNTİSİZ ULAŞIM HİZMETİ SUNUYORUZ

Tüm bu hayata geçirilen yatırımların hizmet verdikleri noktalarda yol güvenliğini artırarak, daha hızlı ve kesintisiz karayolu ulaşım hizmeti sunmaya başladığını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Sadece bugün trafiğe açılan projelerle zamandan 187 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 212 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da yıllık 5 bin 272 ton azalacak.

Ama durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında yatırımlarımızı güçlü bir kararlılıkla hem ülke çapında hem de il il hem de tabii ki Bursa’mızda da sürdüreceğiz.

Bu kapsamda yapım çalışmaları başlatılan Bursa-Karacabey Devlet Yolu Ayrımı-Zeytinbağı İl Yolu ve Teknosab Kavşağı ile de Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin İstanbul-İzmir Otoyolu’na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu’na yüksek standartlı bağlantısını sağlayacağız.

10,5 kilometre uzunluğundaki Bursa-Karacabey Devlet Yolu Ayrımı Zeytinbağı İl Yolu’nu çift şeritli bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz.

Bölgedeki yaşam alanları ve üretim merkezlerinin de yol kesiminin çeşitli noktalarında yapılacak 6 adet kavşak ile yola bağlantısını tesis edeceğiz.

Otoyol bağlantısını ise 1,3 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol ve 4,2 kilometrelik kavşak kolu ile sağlayacağız.

Proje ile özellikle ağır taşıt trafiğine hizmet edecek yolda; trafik güvenliği, can ve mal emniyetini sağlayacak, TEKNOSAB içerisinde yer alan sanayi tesislerinden otoyola ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu’na yüksek standartlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunacağız.

Ayrıca, bölgedeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanarak, TEKNOSAB Sanayi Bölgesi’nin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım alanları da oluşturulacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Bursa’nın geleceğine ufuk açmak için kar kış demeden gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, her bir yatırımın, yapım aşamasındaki istihdam ile birlikte, tamamlanıp hizmete açıldığında birçok sektör ile birlikte bölge ve ülke ekonomisine canlılık katacağınız sözlerine ekledi.