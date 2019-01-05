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Uludağ Üniversitesi öğrencileri dünyaca ünlü tabloları canlandırdı

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, dikkat çekici bir projeye imza attılar. Dünyaca ünlü ressamların eserlerinin ilginç bir yöntemle sergilendiği sergide kişi ya da figürlere bürünen öğrenciler büyük beğeni topladı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 19:20
Uludağ Üniversitesi öğrencileri dünyaca ünlü tabloları canlandırdı

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, final projelerinde değişik bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, dünyaca ünlü yerli ve yabancı ressamların bazı eserlerindeki karakterlere bürünerek, farklı görüntüler oluşturdu. Son sınıfta görülen ‘Müze Eğitimi ve Uygulamaları’ dersi kapsamında final projesi olarak gerçekleştirilen çalışma, 36 öğrencinin katılımıyla, fakülte binasının girişinde, izleyiciyle buluştu.

BİR ÇOK ESER HAYAT BULDU

Çalışmada Vincent Van Gogh, Johannes Vermeer, William Adolphe Bouguerau, Pablo Picasso, Henri Matisse, Rene Magritte, Edgar Degas, Raffaello Sanzio, Oscar Kokoschka gibi farklı dönem ressamlarının yanı sıra, Mihri Müşfik, İbrahim Çallı, Nuri İyem, Osman Hamdi Bey, Hale Asaf gibi Türk resim tarihine damgasını vurmuş isimlerin resimleri de yer aldı. Araştırma görevlisi Dr. Tuğba Gürkan Şenyavaş, ilham aldıkları yurt dışındaki bir sokak festivalinde gerçekleştirilen kostüm yürüyüşünü, yaratıcı dramayla beslediklerini ve öğrencilerle birlikte projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Dr. Şenyavaş, bu tür bir çalışmanın benzerlerinin çok az sayıda olduğunu ve üniversitenin de tanıtımına katkı sunduklarını belirterek, “Bu performans, müze eğitiminin sanat eğitimi bağlamında ele alınışına farklı bir örnek sunuyor. Öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenme ve öğretme deneyimi kazanıyor. Ayrıca benzeri çok az olan bir çalışma yaparak, örgencilerimiz,  üniversitenin tanıtımına da büyük katkı sundu” dedi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 19:20
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