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Uludağ Ekonomi Zirvesi

SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın:- "Geleneksel iş yapış modelleriyle ilerlemenin artık mümkünatı yok"

23 Mart 2019 Cumartesi 19:13
Uludağ Ekonomi Zirvesi

BURSA (AA) - SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, "Geleneksel iş yapış modelleriyle ilerlemenin artık mümkünatı yok." dedi.

Aydın, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Google Türkiye Ülke Direktör Vekili Mehmet Keteloğlu'nun üstlendiği "Çığır Açan Teknolojiler" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, yeni bir dijital rönesans yaşandığını söyledi.

Bu tanımı çok sevdiğini çünkü gerçekten bir aydınlanma çağı olduğunu ifade eden Aydın, "Bundan evvelki teknolojilerin hepsi aslında teknolojiyi destek fonksiyonu olarak iş hayatının içerisine sokuyordu ama bu sefer yapay zekayla, büyük verili robotik teknolojilerle, giyilebilen teknolojilerle iş yapış modellerini çok ciddi anlamda değiştiriyor. Geleneksel iş yapış modelleriyle ilerlemenin artık mümkünatı yok. Dolayısıyla içerisinden geçtiğimiz dönem son derece ezber bozucu. Adapte olamayan şirketler tarihin tozlu sayfaları arasında yerlerini alıyorlar. Bunun hiçbir istisnası yok." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, yapay zeka uygulama alanlarının çok çeşitli olduğunu anlatarak, "Araştırmalar, yapay zekanın 2022'ye kadar iş hayatının yüzde 85'ine dokunacağını söylüyor. Şu anda rakamlar yeni yeni bu senenin sonunda yüzde 25'lere gelecek." diye konuştu.

SabancıDx olarak grup içerisindeki misyonlarının yatay olarak bütün grup şirketlerini bu dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları konusunda desteklemek olduğunu belirten Aydın, "Her bir grup şirketinde de bu alanda projeler tanımlanmış vaziyette ve büyük bir hızla hayata geçiyor. Burada start uplar kadar çevik, korkusuz ve sonuç odaklı olmak lazım. Bizim yeni değerlerimize bakacak olursak, başarısızlık bir sonuç değil öğrenilmesi gereken bir şey." ifadelerini kullandı.

Aydın, hızlı bir dönüşüm yolculuğu içerisinde yer aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Mark Zuckerberg'in sevdiğim bir şeyi var, 'deneyimlerden öğrenmek, değer yaratmak' diye. Zuckerberg bir açıklamasında, 'sosyal medya platformunun şu anda kullanılanın dışında 10 bin farklı versiyonunun deneyimlendiğini ve yapay zekayla hangi deneyimin insan hayatına değer katacağını öğrenmeye çalıştıklarını' söylüyordu. Dolayısıyla teknoloji dünyasının önünde koşan bir şirketin de deneyim etrafında yapay zekayı kullanması güzel bir örnek."


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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:13
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