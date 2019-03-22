BURSA (AA) - Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, "Ufak bir ülkeden geliyorsunuz diyelim, nüfusu 5-6 milyon civarında olsun. Bir deha var ama bu dehanın içinde bulunacağı bir piyasa yok diyelim. İşte Türkiye'nin avantajı bu. Büyük bir ülke, büyük bir piyasa ve çok iyi hükümet teşvikleri var." dedi.

Doany, "Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, moderatörlüğünü İnsider Üst Yöneticisi Hande Çilingir'in üstlendiği "Yarına Yatırım" oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yüksek düzeyde girişimcilik olduğunu gördüğünü ve bundan etkilendiğini söyledi.

Çok fazla insanın risk almaya yatkın ve istekli olduğunu anlatan Doany, "Bununla beraber güçlü bir kimlik olduğunu düşünürsek ki Türklerin böyle güçlü bir kimliği var, bu da aslında ayrıştıran bir unsur oluyor tedarikçi veya ürün açısından." diye konuştu.

Doany, şirketlerin aynı şekilde devam ettikleri taktirde ayakta kalamayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birçok şirket ileriye bakıp aynı şeyi belki 5-7 yıl kadar yapabileceğini söyleyebilir. Çünkü şirketlerde çalışan kişiler aslında bir yandan da çok büyük bir risk alıyorlar. Eğer şirketler yaptıkları şeyi değiştirmiyorsa, herkes çıkacak, gidecek bir startup kuracak anlamına da gelmez. İnsanlar yaptıkları işi idame ettirebilirler ama genç biriyseniz, yeni mezunsanız ya da belki sadece birkaç yıl çalıştıysanız startupta çalışma şansınız olur. Yani kendiniz bir şirket kurmazsınız ama düşük bir maaşla orada çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu da bir fırsat."

Startupları kuran kişilerin genelde 30'ların ortası ve 40'ların başlarında kişiler olduğuna dikkati çeken Paul Doany, "Microsoft, Google onlar ayrı. Başarılı startuplar aslında gençler tarafından kurulmuyor. 'Gençler startup kuramaz' anlamına gelmiyor bu ama daha önemli bir şeyi söylüyorum. Startuplarda çalışan kişiler aslında startupu kuran kişiden daha önemli, çünkü bu kişileri çekmek önemli. Yani o yetenekli gençleri, yeteneğine ihtiyacı olmayan eski firmalara gitmeleri yerine startuplara çekebilmek." şeklinde konuştu.

- "Çok fazla kişinin yatırım yaptığını görüyorum"

Paul Doany, deneyimsiz olan gençlerin bulunduğunu ancak bu kişilerin bir yandan da inanılmaz derecede kuvvetli yönleri olduğunu ifade ederek, "Teknolojiyle ilgili olabilir ya da mükemmel bir fikir olabilir, artık becerileri kuvvetli olan noktalar her neyse. Bir diğer konu ise onların zafiyetlerini öğrenebilmek. Çünkü, çok cesur olan, risk alan ve almak isteyen kişilerin kuvvetli noktaları oluyor ama onların o zayıf noktalarını da gözardı etmemek lazım. Bu ülkede beni heyecanlandıran eko sistemin önemli noktası bu. 2005'te geldiğim zaman çok az kişi startuplara yatırım yapıyordu, hatta borsada bile korkuyorlardı ama şu anda çok fazla kişinin yatırım yaptığını görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yetenekli kişileri cesaretlendirerek startuplarda çalışmalarını sağlamak gerektiğini anlatan Doany, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'de vergi yükü hafifletiliyor, hafifletildiği zaman startuplar da bu kişileri işe alabilir. Çünkü akıllı teşvikler var, yetenek var, piyasa büyük. Mesela ufak bir ülkeden geliyorsunuz diyelim, nüfusu 5-6 milyon civarında olsun. Bir deha var ama bu dehanın içinde bulunacağı bir piyasa yok diyelim. İşte Türkiye'nin avantajı bu. Büyük bir ülke, büyük bir piyasa ve çok iyi hükümet teşvikleri var."