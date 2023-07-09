Uluç: Yed-i emin otoparklarında 18 milyar dolar çürüyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Genel Kurul’da yapılan görev dağılımında, Rasim Uluç Genel Başkanlığa seçilirken, Genel Sekreterliğe Onur Özdemir, Genel Başkan Yardımcılıklarına ise Ethem Gülşan, Kadir Daşgüner, Cihan Yıldız, Gürcan Bircan ve Volkan Özer getirildi. Burada konuşan Başkan Uluç, şunları dile getirdi: “Asgari ücrete son 2 yılda yüzde 300 zam yapıldı. Vergi ve diğer harçlar ile KDV oranlarına ve MTV oranlarına zam yapılmasına rağmen uzun süre satılamayan araçların külfeti otoparklara yüklenmektedir. İlk 6 aydan sonra yüzde 50 oranında otopark ücretlerinin düştüğü, lisanssız olduğumuz için yüzde 20 kesinti yapıldığı senede 1 kez zam alındığı, tüm bahsedilen artışlara rağmen bizlerin zarar-ziyanının arttığı hepimizin malumudur. Sektörümüz iflasın eşiğine gelirken, yed-i emin otoparklarında 1 milyon adet aracın çürüdüğü, 7. yargı paketinin ve içeriğinde bulunan yönetmeliklerin de sektörümüzü zora soktuğu bir ortamda hem ülkemizin, hem bizlerin çıkarlarını savunmak için mücadelemize devam edeceğiz.”

Deprem bölgesini ayağa kaldırır

Yed-i eminde 1 milyon aracın mevzuat nedeniyle satılamadığı için çürüdüğünü vurgulayan Uluç, şöyle devam etti: “Bu 1 milyon araç yasal düzenlemeler yapılarak satılması halinde ülke ekonomisine 17-18 milyar dolarlık çok büyük bir kaynak sağlayacaktır. Böylece depremin yaşandığı 11 ilimizde devam eden kalıcı konut yapımına büyük bir katkı sunacaktır. Gerek bizleri artık iflas noktasına getiren mevzuatın değiştirilmesi, gerekse ülke ekonomisine bizler vasıtasıyla milyarlarca dolarlık katkının gerçekleştirilmesi için ilgili bakanlar, üst düzey bürokratlar ile oldukça verimli görüşmeler, toplantılar gerçekleştirdik. Ülkemizin ve bizlerin yararına olacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirmeye ve yetkililerle temasa devam edeceğiz.”