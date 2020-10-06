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Ekonomi Ultra hafif ve ince HUAWEI MateBook X, Türkiye'de ön satışta
Ekonomi

Ultra hafif ve ince HUAWEI MateBook X, Türkiye'de ön satışta

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:58:27 -
Ultra hafif ve ince HUAWEI MateBook X, Türkiye'de ön satışta

İSTANBUL (AA) - HUAWEI, MateBook Serisi'nin en son üyesi, ultra hafif ve ince HUAWEI MateBook X'i Türkiye'de ön satışa sundu.

HUAWEİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, inceliği yalnızca 13,6 mm olan gövdede bir araya gelen kompakt dizüstü bilgisayar ile yeniden tanımlanıyor. HUAWEI MateBook X, 13 inçlik gövdesi ile, bir dergi gibi herhangi bir sırt çantasına kolayca sığıyor.

Yeni HUAWEI MateBook X, yüzde 90 ekran / gövde oranı sunan çerçevesiz bir tasarımla üretilen Sonsuz FullView Ekrana sahip dizüstü bilgisayar. Çerçevesiz ekran, kullanıcı ister çalışsın ister içerik oluştursun, isterse de film izliyor olsun, sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Dizüstü bilgisayar, kullanıcıların göz sağlığını da önemsiyor. Göz Konforu modu, uzun kullanım seansları sırasında göz yorgunluğunu gidermek için mavi ışık emisyonlarını etkili bir şekilde filtreliyor ve parlaklık ayarlama algoritmaları, cihaz içeride veya doğrudan güneş ışığında kullanılsa bile tutarlı bir görüntüleme deneyimi sağlıyor.

Huawei Share'deki Çoklu Ekran İş Birliği özelliği, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar arasında sorunsuz iş birliği gerçekleştiriyor.

HUAWEI MateBook X, tüketicilerin günlük görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek için ihtiyaç duydukları performansı sunuyor. 10'uncu Nesil Intel Core işlemci ve 16 GB RAM, 512 GB SSD hafızası bulunan HUAWEI MateBook X, tipik üretkenlik ve multimedya kullanım durumlarında sorunsuz bir deneyimi için gerekli performansı sunuyor.


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