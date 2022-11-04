Ülkücü öğrenciler terör sevicilere meydan okuyunca hedef oldu!
Karaman'daki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde öğrenim gören ülkücü öğrenciler terör sevicilere meydan okuyunca hedef haline geldi.
Yeniakit.com.tr
Karamonoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin ülkücü öğrencileri terör sevicilere yönelik eylem düzenledi.
"Ferman Başbuğ'un fakülteler bizimdir" sloganları ile yürüyen vatansever öğrenciler, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ülkücülerindir. Bu üniversitede biz asla karşıt görüş istemiyoruz." mesajı verdi.
Öğrencilerin protestosu terör sevicilerinin zoruna gitti.
Twitter'da Karaman Ülkü Ocakları'na bağlı öğrenciler hedef gösterildi.