Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderimiz Bahçeli, Türk milletini koruma kalkanına aldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezince, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı ev sahipliğinde Adana Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Akdeniz Bölgesi Bilgi Yarışması"na katıldı.

Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, düzenlenen yarışmanın sıradan bir etkinlik olmadığını söyledi. Yarışmanın geleceğin kadrolarının sergilendiği önemli bir program olduğunu belirten Yıldırım, Ülkü Ocakları'nda verilen eğitim çalışmalarının neticesini hep birlikte görmüş olacaklarını ifade etti.

Ülkü Ocakları olarak Türk gençliğini her türlü tehlikeden korumak ve gençlerin vatanına milletine faydalı şekilde yetişmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Yıldırım, yetişen gençlerin spordan sanata, eğitimden teknolojiye her alanda milliyetçi ülkücü hareketin vizyonunu başarıyla temsil ettiğini dile getirdi.

AY YILDIZA HASSASİYET DUYAN HERKES KARDEŞİMİZDİR

Ülkü Ocaklarının Türk gençliğinin ortak çatısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "Görüşü, düşüncesi, fikri ne olursa olsun, ay-yıldızlı bayrağımıza aidiyet duyan her gencimiz bizim kardeşimizdir. Bu duyguyu düşünen her gencimize ocağımızın kapısı sonuna kadar açıktır. Çünkü Ülkü Ocakları bir duvar değil, bir köprüdür. Gençlerimizi karanlıktan aydınlığa, ümitsizlikten dirilişe taşıyan bir köprüdür. Bir medeniyet meşalesidir. Bu meşale kimi zaman şehirde bir üniversite öğrencisinin kalbinde yanar, kimi zaman Anadolu'da bir köy çocuğunun yüreğinde. O yüzden biz Ülkü Ocakları olarak tüm gençlerimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Gençlerimiz bugün Türkiye'nin bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuşuna tanıklık etmektedir. Türk milletinin yeniden yazacağı destanın adı bellidir, terörsüz, güçlü, büyük Türkiye. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ortaya koymuş olduğu Cumhur İttifakı iradesi, Türk milletini ve gençliğini bir koruma kalkanı içerisine almıştır"

BİRİNCİ ADANA OLDU

Konuşmanın ardından ortaöğretim teşkilatları arasında 8 ilden takımların katıldığı "Akdeniz Bölgesi Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Yarışmayı Adana birinci, Osmaniye ikinci, Mersin ise üçüncü olarak tamamladı.

Sanatçı Alperen Kekilli de etkinlikte konser verdi.

Programa, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanı Cem Tutsoy da katıldı.