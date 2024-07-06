  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmetçik'ten 'Bizim Çocuklar'a mesaj var

Cengiz ve Kalyon Holding'den altın müjdesi beklenirken büyük sürpriz! Şimdi orada harekete geçiyorlar

ABD’nin nefesini kesen Astana şifreleri! Başkan Erdoğan'dan tüm dünyayı ters köşe yapan hamle

Vatandaşlar kuyumculara akın etti! Altın 600 liradan satılmaya başlandı

İslam Memiş gram altın için rakam verdi

Kongsberg’ten süpersonik hamle gelmek üzere: 3SM füzesi! Almanya ve Norveç'ten ortak füze sistemi

Bakar mısınız şu tevafuka! Almanya'ya MHP şoku

Türkiye'nin başına bela olacak gelişme! Sınıra balistik füze yolluyorlar

Skandalın böylesi: Merih Demiral’a verilen cezanın perde arkası ifşa oldu!

Yok öyle yumurtlayıp kaçmak Akit yakalar! Madem Selçuk Gezer rezil olmayı özlemiş biz de edelim
Dünya Ülkeyi soya soya bitiremediler! Milyonlarca litre petrole el konuldu
Dünya

Ülkeyi soya soya bitiremediler! Milyonlarca litre petrole el konuldu

Yeniakit Publisher
2024-07-06 19:12:00 -
Ülkeyi soya soya bitiremediler! Milyonlarca litre petrole el konuldu

Dünyanın petrol zengini ülkelerinden birisi olan Nijerya'da petrol hırsızlığı devam ediyor. Son olarak 3,9 milyon litre çalıntı petrole el konuldu. Petrolün ülkede etkin durumda olan Batılı güçler tarafından çalındığı düşünülüyor.

Batılı ülkelerin Afrika ülkelerdeki maşalar aracılığıyla petrol ve doğalgaz soygunu devam ediyor.

Afrika Kıtası'nın petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da geçen ay 3,9 milyon litre çalıntı ham petrol yakalandı.

Nijerya Polis Sözcüsü Olumuyiwa Adejobi, yaptığı açıklamada, ordunun geçen ay ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda hırsızlara karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Adejobi, operasyonlarda hırsızların boru hatlarından çaldığı 3,9 milyon litre ham petrole el koyduklarını bildirdi.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko da ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle devletin geçen yıl 3 milyar dolardan fazla zarara uğradığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nijerya'nın tespit edilen yaklaşık 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke konumunda, petrol ihracatında ise 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar petrol alanlarında sabotajlar gerçekleştiriyor, bölgede çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.

Türkiye petrol ve doğalgazı tahtından edecek! ABD talip oldu, milyarlarca doları verip 'biz yapalım' diyorlar
Türkiye petrol ve doğalgazı tahtından edecek! ABD talip oldu, milyarlarca doları verip 'biz yapalım' diyorlar

Ekonomi

Türkiye petrol ve doğalgazı tahtından edecek! ABD talip oldu, milyarlarca doları verip 'biz yapalım' diyorlar

Petrol devi Suudi Arabistan açıkladı: Yeni petrol ve doğalgaz yatakları buldu!
Petrol devi Suudi Arabistan açıkladı: Yeni petrol ve doğalgaz yatakları buldu!

Ekonomi

Petrol devi Suudi Arabistan açıkladı: Yeni petrol ve doğalgaz yatakları buldu!

Türkiye'nin petrol ve doğalgazı tahtından edecek enerji kaynağına Siemens'ten takoz! Yine Almanlar yine skandal
Türkiye'nin petrol ve doğalgazı tahtından edecek enerji kaynağına Siemens'ten takoz! Yine Almanlar yine skandal

Ekonomi

Türkiye'nin petrol ve doğalgazı tahtından edecek enerji kaynağına Siemens'ten takoz! Yine Almanlar yine skandal

Çin’in petrol planı! Raporda tarih bile açıklandı
Çin’in petrol planı! Raporda tarih bile açıklandı

Ekonomi

Çin’in petrol planı! Raporda tarih bile açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23