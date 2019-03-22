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Ülkeyi şok eden kaza! 60 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 60 kişi yaşamını yitirdi.

22 Mart 2019 Cuma 14:45
Ülkeyi şok eden kaza! 60 ölü

Gana'nın Bono Doğu Bölgesi'nde iki otobüsün kafa kafaya çarpmasıyla meydana gelen kazada 60 kişi hayatını kaybetti.

Gana polisi kazanın Güney Kintampo ilçesine bağlı Anoma Nkwanta'da sabaha karşı 02.00 sularında meydana geldiğini, çarpışma sonucu çıkan yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısının arttığını bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kintampo Tümeni Polis Komutanı Joseph Antwi Gyawu, kazanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:45
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