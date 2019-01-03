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Ülkeyi sarsan cinayette flaş ifadeler

Çankaya Üniversitesinde öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren saldırganın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Saldırgan,"Danışman hocamdı, bana ters cevaplar veriyordu. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Beni tersledi odasına gittiğimde kendime hakim olamadım." dedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 19:11
Ülkeyi sarsan cinayette flaş ifadeler

Çankaya Üniversitesinde öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren saldırgan, emniyetteki ifadesinde, "Danışman hocamdı, bana ters cevaplar veriyordu. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Beni tersledi odasına gittiğimde kendime hakim olamadım." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 19:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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