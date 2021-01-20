Ülkeyi sallayan olay: İsrailli eski ajanı işe aldılar!

ABD'de Chicago merkezli yayın yapan site 'The Electronic Intifada', İngiltere'nin İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer'ın sosyal medya ekibinde çalışması için eski bir İsrail ajanını işe aldığını açıkladı.

İzleme ve dinleme ekibinden çalışacak

İsrailli eski ajan Assaf Kaplan, "sosyal medya izleme ve dinleme" ekibi için işe alındı ve daha önce İsrail istihbarat servislerinin 'Ünite 8200' siber biriminde çalıştı. Ünite 8200, siber istihbarat konusunda uzmanlaşan ve 2014'te bir Guardian raporunda ortaya çıktığı üzere Filistinlilere şantaj ve suikast düzenlemedeki rolüyle biliniyor.

Ajan olduğu ortaya çıkınca geçmişi apar topar silindi

The Electronic Intifada'nın sorularını yanıtsız bırakan yetkililer bir yana, ne Kaplan ne de İşçi Partisi yorum taleplerine cevap vermedi. Sitenin haberi yapmasının ardından, Kaplan’ın LinkedIn’inden Askeri İstihbarat geçmişi silindi. Buraya tıklayarak silinmeden önce kaydedilen bilgilere erişebilirsiniz.

Aldığı iş, geçen yıl Eylül ayında UK Labor (İşçi Partisi) tarafından ilan edildi. Ertesi ay Kaplan, Facebook'ta Londra'ya taşındığını duyurdu. İsmini vermek istemeyen bir kaynak, The Electronic Intifada'ya Kaplan'ın Aralık ayında çalışmaya başladığını söyledi.

Eski ajanın tam iş ünvanı "Sosyal Dinleme ve Organizasyon Yöneticisi"dir. Halkla ilişkilerde nispeten yeni bir trend olan "sosyal dinleme", kuruluşların "markaları" hakkında çevrimiçi konuşmaları izlemelerinin bir yoludur. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, bir diğer adı gözetleme olacaktır.