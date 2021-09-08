Ülkeyi kuraklık vurdu! Ulusal afet ilan edildi

Kenya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenyatta'nın kuraklığın vurduğu bölgelerde ulusal afet ilan ettiği ve ilgili bakanlıklara halka su ve gıda yardımı ulaştırılması için talimat verdiği aktarıldı.

Ulusal afet ilanı, 47 idari bölgeden 27'sini kapsıyor.

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetimi İdaresine göre, en az 2 milyon Kenyalı gelecek aylarda etkisini artırması beklenen kuraklıktan olumsuz etkileniyor.