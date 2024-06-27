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Dünya Ülkeyi karıştıran kaza! Yolcu treni raydan çıktı 3 kişi öldü
Dünya

Ülkeyi karıştıran kaza! Yolcu treni raydan çıktı 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-06-27 16:37:09 - 2024-06-27 16:37:09
Ülkeyi karıştıran kaza! Yolcu treni raydan çıktı 3 kişi öldü

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bir yolcu treninin raydan çıktığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı kazada bilanço netleşiyor. Rusya Soruşturma Komitesi, 9 vagonu raydan çıkan ve 232 yolcunun bulunduğu trende şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Şiddetli yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kaymasının kazaya yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, dün akşam meydana gelen kazanın ardından yapılan ilk açıklamada, 50 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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