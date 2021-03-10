Ülkeyi karıştıracak gelişme! İsrail ile anlaştılar

Myanmar'da darbeyle seçilmiş yönetime el koyan ordunun, ABD'nin darbe sebebiyle uyguladığı yaptırımları kaldırmasını sağlamak için lobi faaliyetleri yapan İsrailli iş insanının firmasına 2 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

ForeignLobby.com sitesindeki haberde, Myanmar cuntasının Savunma Bakanı Mya Tun Oo ile Kanada merkezli halka ilişkiler firması Dickens & Madson'ın sahibi Ari Ben Menashe arasında imzalanan anlaşmaya dair bilgiler paylaşıldı.

Eski istihbarat çalışanı Menashe'nin, anlaşmaya göre, başta ABD olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Rusya ve Birleşmiş Milletlerden yetkililerle temasa geçerek Myanmar ordusuna yönelik yaptırımların "kaldırılması veya gözden geçirilmesi" için uğraşmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Ben Menashe'nin ABD hükümetine yakın isimlerle görüşüp "Myanmar'da yaşananlara dair gerçekleri" açıklayarak, yetkilileri ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

Myanmar askeri yönetiminin bu anlaşma karşılığında firmaya 2 milyon dolar ödediği ifade edildi.

Şimdiye kadar ABD, İngiltere ve Kanada, Myanmar ordusuna yaptırım uygularken Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve İsviçre de Myanmar ile savunma ve ticari ilişkileri durdurmuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.