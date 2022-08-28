Ülkeyi de üstünüze yapalım mı? "Sapık"a sahip çıkan Yıldız Tilbe'den 'yok artık' dedirten çağrı: Sanatçılara dokunulmazlık verilsin

yeniakit.com.tr

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ahlaksız rezillikleriyle gündeme gelen şarkıcı Gülşen'e sahip çıkarak imam hatiplilere hakareti "hatalı söz" olarak niteledi.

Daha da ileriye giden Yıldız Tilbe, ahlaksızlıklarıyla tepki toplayan sanatçı bozuntularına dokunulmazlık istedi.

"Meclis'in gözaltına alınması lazım"

Türkiye'de 5. kol faaliyeti yürüten ABD'nin de sahip çıktığı Gülşen'e destek veren Yıldız Tilbe, "Herkes ağzından çıkan hatalı söz için tutuklansa memlekette adam kalmaz. Her kurum ve okuldan sapık da çıkmış alim de. Gülşen'e gelene kadar neler var neler. Meclis'in gözaltına alınması lazım mesela, orada her şeye, bütün değerlere hakaret ediyorlar hem de yasal." dedi.

"Sanatçılara dokunulmazlık verilsin"

Arkadaşlarıyla şakalaştığı bahanesine sığınan Yıldız Tilbe, "Kanunları nereye şikayet edeceğiz?" dedi.

"Sanatçılar dünya çöplüğünün pırıltılarıdır" diyen Yıldız Tilbe, "Yok artık, ülkeyi de üstünüze yapalım, istediğiniz rezilliği yapın" dedirten şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlarıyla şakalaşırken kullandığı kelimeler kimseyi ilgilendirmez ki bunun üzerinden tutuklama yapmak yasal olamaz. Kanunları nereye şikayet edeceğiz? Hesabını Allah'a vereceğimiz hayatımıza yasal müdahale istemiyoruz, kanunlar bizi ezmesin korusun. Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin. Sanatçılar dünya çöplüğünün pırıltılarıdır, karanlık denizlerin yakamozlarıdır, her seferinde başka bahanelerle hayatlarına müdahale edilmesin."