Ülkeyi bir gecede yüzde 7500 faize esir edenlere soramamıştı! 'Millet Atatürk'ün esiri mi?'

Yeniakit.com.tr

2001 yılındaki Millî Güvenlik Kurulu toplantısında, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakanı Bülent Ecevit arasındaki tartışma sonucu oluşan "anayasa kitapçığı krizi", aynı gün içinde tüm ülkeyi etkisi altına alan "ekonomik krize" dönüşmüştü.

Atatürkçülük adına, ülkeyi bir gecede yüzde 7500 faize teslim edenlere, "Millet Atatürk'ün esiri mi?" diye soramayanlar, bugün "Millet Bakara Suresi'nin esiri mi?" söylemi üretti.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aktarmış olduğu yüce Ayet-i Kerimeyi hedef aldı. Bursalı, "Millet, ‘Bakara Suresi’nin esiri mi?" başlığını kullandığı köşe yazısında, önce çizdiği felaket senaryosunu yazdı:

"TL’yi daha da ucuzlatarak enflasyonu, hayat pahalılığını azdıracaklar, önümüzdeki 3-5 ay içinde 4 bin TL asgari ücret bile komik bir duruma düşecektir. Hele bir yıl sonrayı hiç düşünmeyin."

Orhan Bursalı, yazısının son bölümünde, AK Parti iktidarını şu ifadelerle hedef aldı:

"Ne gam! Yaşasın YEM! Değerinin altında her şeyi satacağız, dış satımdan 10 milyar daha çok dolar akacak ülkeye, patron daha zengin olacak. Ne pahasına? Halkın iyice yoksullaşması pahasına. 'Bakara Suresi' öyle emrediyormuş...

Siyasetçinin dini, kutsallıkları, iktidar politikalarına alet etmesi, halkın cehaletini ve dini inançlarını istismar ederek bundan siyasi ve her türlü ekonomik yarar sağlamaya kalkışması, işte bunun için yasaklanmıştır. Dine dayalı parti kurmak yasaktır!"